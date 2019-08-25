إمارة نجران تدعو لشغل 36 وظيفة إدارية

دعت إمارة منطقة نجران الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 36 وظيفة إدارية لكلا الجنسين. وأوضحت الإمارة أن آلية التقديم ومواعيده، والفئات المستهدفة موضحة في المرفقات، مشيرة إلى أن التقديم سيكون عبر منصة التوظيف "جدارة" من خلال الرابط: https://mcs.gov.sa، وسيصرف النظر عن أي طلب يتم تقديمه مباشرة إلى ديوان الإمارة.



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