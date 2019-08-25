حج / المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يشارك في فعاليات "ملتقى ومعرض العمرة"



جدة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

يشارك المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ، في فعاليات "ملتقى ومعرض العمرة" الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس لجنة الحج المركزية ، وتنظمه وزارة الحج والعمرة ، خلال الفترة من 26 ـ 28 / 12 / 1440هـ بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات ، وذلك بمشاركة نحو 160 شركة محلية وإقليمية وعالمية متخصصة ، ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة في المعرض المصاحب لفعاليات "الملتقى"، بهدف عرض ابتكاراتهم ، ومنتجاتهم الخاصة بالمعتمرين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن بن فالح الحقباني أن المشاركة تتمثل في معرض مصاحب وورش عمل ودورات تدريبية ، وإدارة بعض جلساته التي تبلغ أكثر من 22 جلسة وورشة عمل ، بالإضافة إلى المشاركة في بعض الدورات التدريبية التي يقدمها خبراء واستشاريون في مجال خدمة ضيوف الرحمن ، كما تتجسد هذه المشاركة لتنسيقي حجاج الداخل في جناح خاص به ، خصص لتوقيع بعض الشراكات الجديدة ، ولتقديم عروض مرئية لبعض أعماله ومهامه ومنجزاته ، بالإضافة إلى التعريف ببعض مبادراته الجديدة وشراكاته الإستراتيجية التي عُقدت مؤخراً مع بعض الجهات ذات العلاقة ، وكذلك لتوزيع بعض التقارير والكُتيِّبات والبرشورات والمطويات التعريفية ، وتقديم بعض الهدايا العينية والتذكارية لزواره الكرام.

// انتهى //

22:16ت م

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