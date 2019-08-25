السعودية | 21 هدفاً في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:05 مساءً, 25 أغسطس 2019 م
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شهدت الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، تسجيل 21 هدفاً من خلال 8 مباريات ، حيث حظيت مباراة الهلال مع أبها بأكبر عدد من الأهداف في لقاء واحد ، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 4 – 2 ، فيما انتهت خمس مباريات بفوز أحد الفريقين ، بينما خيم التعادل على 3 لقاءات ، منها تعادل سلبي وحيد بين الفيصلي والفيحاء ، وإيجابي في مباراتين هما الأهلي والعدالة ، والتعاون أمام الحزم بهدف لمثله .
وافتتح البرازيلي جوليانو فيكتور لاعب النصر أهداف الدوري لهذا الموسم ، بالهدف الذي دوّنه في مرمى فريق ضمك ، وبات جوليانو ثاني لاعب برازيلي يسجل أول أهداف الموسم بعد مواطنه ماركينيو مع الاتحاد في عام 2014 ، فيما سجل الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال ، والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد هدفين في الجولة الأولى ، مقابل هدف وحيد لبقية اللاعبين ، كما سجل لاعب الشباب أسبريا أسرع هدف في الدوري حتى الآن عند الثانية 49 في شباك الفتح ، وعزز المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر رقمه بالتسجيل في 14 مباراة متتالية ، وهو الرقم القياسي المسجل باسمه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين .
وشهدت المباريات 30 بطاقة صفراء ، بينما تعرض لاعب واحد فقط للطرد هو مسعود بخيت لاعب فريق الحزم خلال مباراة فريقه مع التعاون .
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