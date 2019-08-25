إيران ترضخ للضغوط وتسمح للسيدات بدخول الملاعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر مسؤول في وزارة الرياضة بإيران أنه سيسمح للسيدات بحضور مباريات المنتخب الإيراني لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد ما يقرب من 40 عاما.

وقال نائب وزير الرياضة جمشيد زاده لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) «بإمكان السيدات الذهاب لملعب آزادي لحضور مباراة التصفيات أمام كمبوديا يوم 10 أكتوبر المقبل».

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ومنعت السيدات في إيران من دخول الملاعب منذ 1981، بعد فترة قصيرة من الثورة الإسلامية في 1979، حيث دخل رجال الدين في جدال بأنه يجب على السيدات عدم مشاهدة المشجعين الرجال.

وسبق أن دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو إيران للسماح للسيدات بالدخول للملاعب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020.

وكان من الممكن أن يوقع فيفا غرامة على الاتحاد الإيراني إذا استمر في إبعاد السيدات عن الملاعب، وإيقافه وإبعاد المنتخب فعليا من كأس العالم 2022.

وسمح للسيدات بحضور نهائي دوري أبطال آسيا في إيران العام الماضي، ولكنهن منعن من حضور مباراة ودية أمام سوريا.