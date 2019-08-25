داعش تسقط 15 قتيلا ومصابا في كركوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ بغداد لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب تسعة آخرون بجروح في هجوم مسلح شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب كرة قدم في قضاء داقوق بمحافظة كركوك. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أمس بأن عصابات داعش الإرهابية نفذت عملا إجراميا تمثل بالهجوم بقذائف RBG7 والأسلحة المتوسطة على ملعب كرة قدم في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، مما أدى إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح.



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