170 ألف وحدة سكنية مكتملة تدخل السوق العقارية بالنصف الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتمل إنشاء أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جديدة في سوق الإسكان، تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 في السوق العقارية، بحسب إحصائية صادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني في وزارة الإسكان أمس.

وأظهرت الإحصائية أن مدينتي الرياض وجدة تصدرتا باقي مدن المملكة من حيث عدد الوحدات، حيث استحوذتا على 50.5 ألف وحدة تمثل 29.7% من إجمالي الوحدات المكتملة.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر أن البيانات المتوفرة حول سوق الإسكان تشير إلى دخول أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جاهزة ومكتملة البناء إلى السوق خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، تم إيصال خدمة التيار الكهربائي لها.

وشهدت مدينة الرياض خلال الأشهر الماضية دخول أكثر من 27.5 ألف وحدة سكنية مكتملة البناء، كما سجلت مدينة جدة نحو 23 ألف وحدة، ونحو 14.5 ألفا في العاصمة المقدسة، وأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في الدمام، ونحو 9 آلاف في الطائف، و7 آلاف في المدينة المنورة، ونحو 6 آلاف وحدة سكنية في الأحساء، و3.5 آلاف وحدة في بريدة، وسجلت أبها وحائل دخول أكثر من 3 آلاف وحدة في كل منهما، فيما شهدت بقية المدن دخول أكثر من 63.5 ألف وحدة سكنية، وذلك بحسب إحصاءات مركز البيانات والرصد الإسكاني.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعكس تجاوب سوق الإسكان مع الطلب المتنامي على السكن من قبل الأسر السعودية، وأثر الجهود التي تقوم بها الوزارة منذ أكثر من عامين لإتاحة مزيد من الخيارات السكنية، وتسهيل تجربة تملك المنزل الأول من خلال الخيارات المتنوعة كوحدات «البناء الذاتي» أو البيع على الخارطة، الأراضي المجانية، وارتفاع التمويل العقاري لهذه الخيارات الإسكانية.

ولفت إلى أن الوزارة من خلال برنامج «سكني» تدعم المواطنين لتسهيل حصولهم على الوحدات التي تلائمهم من خلال دعم القروض العقارية وتعديل حاسبة الدعم ليشمل أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وهو ما انعكس على زيادة نسب التملك بين المواطنين، وكذلك زيادة نمو القروض العقارية المقدمة للمواطنين بدعم من برامج الإسكان الحكومية.

وحدات سكنية مكتملة خلال النصف الأول 2019

170,500وحدة سكنية

الرياض 27,503

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جدة 23,329

مكة المكرمة 14,545

الدمام 10,478

الطائف 8,625

المدينة المنورة 7,047

الأحساء 5,737

بريدة 3,537

أبها 3,223

حائل 2,939

باقي المدن 63,537 وحدة