موقع رسمي لشؤون الأسرة على الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف فتح قنوات تواصل مع الأسرة بكل مكوناتها والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي، دشن رسميا الموقع الرسمي لمجلس شؤون الأسرة على شبكة الانترنت، إذ يشكل الموقع قاعدة معلومات مهمة للأسرة في المملكة، وذلك ضمن أهداف المجلس في بناء منصاته الإعلامية.

وترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس المهندس أحمد الراجحي أمس الجلسة السادسة للمجلس، بحضور الأمينة العامة الدكتورة هلا التويجري وعدد من الأعضاء، وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض.

وأكد الراجحي أهمية تكامل الأدوار لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه ورؤاه، في ظل الحراك التنموي الذي تشهده المملكة برؤيتها الطموحة 2030، التي أولت الأسرة جل اهتمامها وجعلتها بكل مكوناتها شريكا أساسيا في صناعة التغيير ضمن مستهدفات برامج التحول الوطني وجودة الحياة وتعزيز الشخصية الوطنية.