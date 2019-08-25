إنشاء وتجهيز مركز للقلب في كابول و4 مراكز صحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، مع وزير مالية أفغانستان محمد قيومي، بحضور الرئيس الأفغاني أشرف غني بجدة أمس اتفاقية لإنشاء وتجهيز مركز للقلب في مدينة كابول بأفغانستان بسعة مئة سرير لتوفير خدمات صحية عالية الجودة لمرضى القلب في أفغانستان، إضافة إلى إنشاء أربعة مراكز صحية ريفية متكاملة لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في أربع مقاطعات لأشد سكان أفغانستان احتياجا وتهميشا.

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وسيغطي المركز الواحد منطقة تجمعات تصل إلى 60 ألف شخص، كما يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الصحية، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 24.84 مليون دولار، بناء على التقديرات الأولية للمشروع مقدمة من برنامج «فاعل خير» للملك عبدالله «رحمه الله» الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية.

وبموجب الاتفاقية ستتم إعادة توجيه المبلغ الذي كان مرصودا لتمويل مشروع العيادات المتنقلة بأفغانستان، المقدم من برنامج «فاعل خير»، لإنشاء مشروع مستشفى القلب والمراكز الصحية الريفية استجابة لطلب حكومة أفغانستان، وذلك اتساقا مع أولوياتها التنموية ولدعم برامج الصحة التي تحتاج إليها.

وعقب التوقيع اجتمع رئيس البنك، مع الرئيس الأفغاني، وجرت مناقشة سبل تطوير العلاقات بين الجانبين، فيما تناول الرئيس الأفغاني مقومات اقتصاد بلاده، الذي يعتمد بشكل أساسي على الزراعة، مشيرا لأهمية دعم البنك لسلاسل القيمة الزراعية بأفغانستان من أجل تطوير الإنتاج الزراعي والانتقال به من مرحلة تصدير الخامات إلى تصدير المنتجات.