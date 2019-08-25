الفيصل يستعرض الخطة المستقبلية لشركة المياه الوطنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في جدة الخطة المستقبلية لشركة المياه الوطنية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمناقشة الخطة في القطاع الغربي والأعمال التي نفذتها الشركة خلال العامين الماضيين.

وقدم رئيس القطاع الغربي للشركة المهندس محمد الغامدي عرضا عن استراتيجية ومشاريع خدمات المياه بمكة من 1440 حتى 1450هـ، بما يتماشى مع الخطة العشرية للمنطقة.

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وأوضح أنه جرى تحسين الأداء التشغيلي بجدة، حيث ارتفع متوسط ساعات الضخ هذا العام إلى 23 ساعة في اليوم، واستفاد منها 269 حيا من أصل 280 حيا.

وتخلل الاجتماع عرض نتائج نجاح خطة موسم حج 1440، حيث بلغ إجمالي الضخ 41 مليون م3، ووصول كمية الإمداد والتوزيع اليومي إلى رقم قياسي بلغ مليون م3 دون أي تأثير على إمدادات المياه في جدة والطائف، كما ارتفع معدل ساعات الضخ لأحياء مدينة مكة إلى 22 ساعة.

من جهة أخرى هنأ الأمير خالد الفيصل مدير عام التعليم بجدة المعين حديثا الدكتور سعد المسعودي، وذلك لدى استقباله بالإمارة، مستمعا إلى نبذة عن خطة تعليم جدة للعام الدراسي الجديد.