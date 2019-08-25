أمير الباحة: الجميع يقف صفا واحدا في وجه من يحاول المساس بأمن الوطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نقل أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لذوي شهداء الواجب علي محمد علي آل سعد، ويحيى محمد متعب السويدي، وحسن صالح علي الحسني، الذين استشهدوا وهم يدافعون عن وطنهم بالحد الجنوبي.
وأكد خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس ذوي الشهداء أن ما يقوم به جنودنا البواسل واجب ديني ووطني في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة.
وأكد أمير الباحة أن الجميع سيقف صفا واحدا في وجه كل حاقد ومعتد يحاول المساس بأمن هذا الوطن الغالي.
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