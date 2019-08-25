المملكة وأفغانستان.. تطوير العلاقات وفرص الاستثمار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.

حضر المباحثات، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

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كما حضرها من الجانب الأفغاني، رئيس مجلس البرلمان مير رحمن رحماني، ومستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، وسفير أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في قصر السلام بجدة أمس رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني.

ورحب الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس محمد أشرف غني ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما للرئيس الأفغاني.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأمير خالد بن فهد بن خالد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء.