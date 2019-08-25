«الأسد المتأهب» يرفع جاهزية القوات المسلحة بالانتشار والرد السريع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يسهم تمرين «الأسد المتأهب 2019» الذي انطلقت فعالياته أمس في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة القوات المسلحة السعودية وعدد كبير من القوات العربية الشقيقة والصديقة ويستمر حتى 6 محرم المقبل، في تحقيق أهداف عدة من أهمها تطوير قدرة المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة وتبادل الخبرات والانتشار والرد السريع.

ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المختلطة والمسنودة التي تنفذها القوات المسلحة السعودية بمشاركة القوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.

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وأوضح قائد القوات المشاركة في التمرين العميد الركن جعفر القحطاني أن القوات المسلحة السعودية تشارك في هذا التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، حيث تشارك بقوات على الأرض وضباط مشاركين في هيئة السيطرة العليا وقوة الواجب المشتركة للتمرين، وتكمن أهمية التمرين كونه الأكبر في المنطقة، إذ يعد من أهم التمارين الحديثة والمنفذة بطرق تتيح للجيوش اختبار قدراتها على الأرض، لمواجهة التحديات وفق أحدث المعايير.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ العمليات في ظل الحروب (التقليدية / غير التقليدية) والتدريب على عمليات أمن الحدود البري والبحري، واستعادة الأفراد، وتشمل عمليات البحث والإنقاذ داخل أرض العدو وتحقيق التكامل في العمليات المشتركة بين القوات الجوية والقوات الأرضية، والتدريب على تنفيذ عمليات القوات الخاصة، والتدريب على تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل المدن والتدريب والتخطيط للتصدي للهجوم الالكتروني «السايبر»، والتدريب على الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، والتدريب على سرعة النقل الاستراتيجي لمنظومات الدفاع الجوي داخل مسرح العمليات والتدريب على الدفاع ضد الطائرة بدون طيار.

وتوجه القحطاني باسمه وزملائه المشاركين بالتمرين بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب وزير الدفاع على الدعم والاهتمام الكبير وحرصهم على تطوير ودعم قدرات القوات المسلحة السعودية وتسخير كل الإمكانات للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات.

أبرز أهداف التمرين