كلية الأنظمة والدراسات القضائية تستقبل أول دفعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة تستعد كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لاستقبال أول دفعة من طلابها لمرحلة البكالوريوس مع انطلاق العام الجامعي الجديد، وذلك بعد ضم قسمي الأنظمة والدراسات القضائية للكلية التي أنشئت حديثا، في إطار تطوير البرامج الأكاديمية، تحقيقا لأهداف الجامعة واستراتيجيتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.



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