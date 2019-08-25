الالتزام بمعايير السلامة يسهم في تذليل صعوبات النقل المدرسي بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة للنقل المدرسي وتعليمات السلامة داخل الحافلات المدرسية، مبينا أن الشراكة والعمل التكاملي والتعاون البناء بين تعليم الرياض وشركة تطوير للنقل التعليمي والشركات المتعهدة ستسهم في تذليل جميع الصعوبات ومواجهة التحديات والرقي بجودة النقل المدرسي، وضمان انطلاقة مثلى للعام الدراسي.

وأعرب الوهيبي عن تفاؤله بموسم حافل بالنجاح بفضل ما تحقق من نجاحات في المواسم الماضية، وبما تتمتع به الشركات الناقلة من خبرة وكفاءة في تقديم خدمة نقل متكاملة آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب والطالبات، مشيدا بجهود شركة تطوير للنقل التعليمي ودورها المحوري في تحسين خدمة النقل التعليمي بوصفها شركة رائدة وذات خبرة واسعة في تطوير الخدمة من خلال تعاونها مع متعهدي النقل التعليمي، وتواصلها مع المستفيدين من الخدمة في الميدان.

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وقال «سنكون عونا للشركات الناقلة ومصدر تغذية راجعة لجميع الإشكالات التي قد تطرأ في الميدان للعمل على معالجتها وتحسين خدمات النقل المدرسي»، مؤكدا أن نجاح خطة النقل المدرسي تتحقق بجهود جميع الأطراف المشاركة في خدمة النقل، إلى جانب أهمية تطبيق نظام التتبع في الحافلات المدرسية كأحد معايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي وبضوابط اختيار السائقين وتدريبهم، وتجهيز الحافلات وفق اشتراطات الأمن والسلامة.

وبين مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري أن تقديم خدمات النقل المدرسي في منطقة الرياض مسؤولية وأمانة عظيمة، وذلك لطبيعة الاتساع الجغرافي للمنطقة وحجم الاحتياج للخدمة وكثافة الأعداد، مؤكدا ضرورة التزام الشركات المتعهدة بتوفير مشرف في كل حافلة مدرسية واستيفاء متطلبات السلامة داخل الحافلات والتأكد من أهلية سائقي الحافلات وسلامة أوراقهم النظامية كالإقامة والرخصة المؤهلة لقيادة الحافلات.

بدوره أكد مدير النقل المدرسي لمنطقة الرياض بشركة تطوير رامي القصير على الجاهزية الكاملة لتقديم خدمات النقل مع انطلاقة العام والوفاء بجميع المتطلبات الخاصة بالنقل المدرسي.