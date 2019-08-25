إصدار أو تجديد جواز السفر للمواطنات عبر منصة «أبشر»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن عن طريق خدمة مواعيد الجوازات حجز موعد لمراجعة إدارات الجوازات عند إصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنات اللاتي يبلغن 21 عاما فأكثر، والتي سيجري إدراجها قريبا ضمن الخدمات الالكترونية المقدمة عبر منصة «أبشر».

ودعت المواطنين والمواطنات كافة إلى الاستفادة من خدمة مواعيد الجوازات الالكترونية المتاحة لهم عبر المنصة التي تسمح بحجز موعد لمراجعة إدارات وفروع الجوازات لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الالكترونية بالمنصة.