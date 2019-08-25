إلزام سائقي الحافلات بالزي الوطني وعدم التدخين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

تعكف هيئة النقل العام حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع لائحة جديدة لتنظيم نشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، وذلك لرفع مستوى خدمات نقل الركاب بالحافلات، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، فيما تلزم السائقين بالزي الوطني أو الزي المعتمد من الهيئة وعدم التدخين.

وعلمت «مكة» أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط نقل الأفراد والمجموعات بالحافلات من خلال تعاقد الناقل مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة والزيارة والسياحة، أو الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات أو المتعاقدة مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم، وكذلك تنظيم نشاط تأجير الحافلات بسائق وبدون سائق، ونشاط توجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

مدة الترخيص

يصدر الترخيص الرئيس باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه، فيما يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيس، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيس.

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عمر الحافلة

يجب أن تكون الحافلة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها، على ألا يتجاوز عمرها عند دخولها أو خلال فترة تشغيلها في النشاط 10 سنوات من سنة الصنع.

عدد الحافلات

يحب ألا يقل الحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة نشاط النقل المتخصص عن 5 حافلات، وبعدد مقاعد لا يقل عن 40 مقعدا للحافلة، ويمكن توفير حافلات تزيد عن الحد الأدنى بعدد مقاعد لا يقل عن 9 مقاعد للحافلة، كما يجب ألا يقل الحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة نشاط تأجير الحافلات عن 10 حافلات، وبعدد مقاعد لا يقل عن 9 مقاعد.

شروط لعمل السائق مع الناقل أو المؤجر

أن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق.

أن يجتاز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول.

أن يجتاز اختبار الكفاءة المهنية، وأي دورة تدريبية تعتمدها الهيئة.

شروط لعمل السائق مع وسيط التوجيه الالكتروني:

اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

أن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق.

ألا يقل العمر عن 20 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه.

أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول.

أن يكون حاصلا على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.

أن يكون فردا مرخصا له في أحد أنشطة نقل الركاب بالحافلات التي تسمح الهيئة للأفراد بمزاولتها.

العمل لحساب مرخص له في نشاط النقل المتخصص أو مرخص له في نقل الركاب عدا نشاط تأجير الحافلات.