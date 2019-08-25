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محمد بن مسعود - الدمام - 25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 09:43 PMالسلمي يرزق بـ"إياد"
رُزِق فهد بن محسن السلمي، أحد منسوبي تعليم منطقة مكة المكرمة، بمولود اتفق وحرمه على تسميته: "إياد".
، السلمي يرزق بـ"إياد" ،
المصدر : الخليج 365
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