، "بدر بن سعود": الانتهاء من الخطط الأمنية لبدء موسم العمرة منتصف محرم المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن القوة تقوم بأدوارها في الخطط والتنظيم وتحرص على تحقيق تطلعات القيادة

أكد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام المشرف على الأعمال الميدانية، الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد، أن القوة الخاصة تقوم بأدوار مهمة؛ إذ انتهت القوة من إعداد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة الذي سيبدأ في الخامس عشر من الشهر القادم، وتعمل بتوجيهات مباشرة من مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، ومتابعة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

وأوضح العميد بدر بن سعود أن الخطط التي أعدتها قوة أمن المسجد الحرام تحرص على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

أضاف: ويتم ذلك من خلال التعاون بين القوة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تنظيم المصلين وممرات المشاة، بما يضمن انسيابية الحركة والتنقل دخولاً وخروجًا من وإلى الساحات وصحن المطــاف والمسعى، وتنظيم الطواف، والسعي، ورسم المصليات وممرات المشاة في أدوار الحرم، وترتيب المصليات والمشايات في توسعة الملك عبدالله بأدوارها، وإدارة الحشود، وذلك عن طريق إحكام السيطرة الأمنية والتنظيمية على أعداد ضخمة من المصلين والمعتمرين والزوار الذين يتحركون في مساحات جغرافية ضيقة.

وبيّن مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والمشرف على أعمال القوة الميدانية أن القوة الخاصـة لأمن المسجد الحرام تقوم بمتابعة القضايا الجنائية عن طريق الدوريات الداخلية ودوريات ساحات الحرم والحراسات على أبواب المسجد الحرام، وذلك بمشاركة الجهات المختصة، إضافة لمهامها الإنسانية في إرشاد التائهين، وإعادة المفقودات لأصحابها، ومكافحة الظواهر السلبية داخل الحرم أو في ساحاته، كالنشل والتصرفات الخارجة وترويج الممنوعات، والحد من انتشار الباعة المتـجولين والمتسولين والعـربات غير المرخصة.. وكذلك تعمل على مراقبة وضبط الجرائم والجنح والمخالفات على اختلافها، ثم تحويلها بعد استيفاء إجراءاتها الأولية للجهة المعنية، إضافة لعملها على فك الاختناقات وحالات الزحام والتدافع.

وأفاد بأن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تقوم كذلك بمهام البحث الجنائي السري باللباس المدني، والدوريات والحراسات باللباس العسكري، وعن طريق مأمورات البحث السـريات، وبواسطة ما يصدر من غرفة عملياتها التي ترصد بكاميراتها الأمنية كل ما يحدث داخل وخارج المسجد الحرام. كما وضعت استراتيجية ثابتة وخططًا افتراضية لمعالجة التجاوزات المحتملة، والتعامل معها؛ إذ استفادت من الدروس السابقة، وطورت في أساليبها، ورفعت جاهزيتها.