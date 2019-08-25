، النصر يهدد بملاحقة المعتدين على منسوبيه وحقوقه الفكرية ،

- 1/2
- 2/2
أكدت إدارة نادي النصر أنها ستقوم برصد التعديات التي قد تقع على النادي أو منتجاته أو علامته التجارية أو منسوبيه في مختلف المنصات الإعلامية أو الإعلانية، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.
وقالت إدارة النصر في بيان إعلامي إن الإدارة القانونية في النادي ستلاحق كل من تعدى على ملكية النادي الفكرية واستخدامها في أغراض تجارية أو غير تجارية من خلال استغلال اسم وشعار النادي في الإعلانات الدعائية أو الحملات التسويقية أو استخدام الشعار في أي منتجات تجارية دون الحصول على موافقة خطية من إدارة النادي.
وأضاف البيان أن هذا الرصد سيتضمن جميع الجهات والأفراد المتعدين على حقوق المواد الإعلامية الصادرة من المركز الإعلامي كالصور ومقاطع الفيديو الحاملة للعلامة التجارية للنادي واستخدامها لأغراض إعلامية أو خلافها دون الإشارة إلى المصدر أو بإزالة شعار النادي الموجود عليها.
النصر يهدد بملاحقة المعتدين على منسوبيه وحقوقه الفكريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-25
أكدت إدارة نادي النصر أنها ستقوم برصد التعديات التي قد تقع على النادي أو منتجاته أو علامته التجارية أو منسوبيه في مختلف المنصات الإعلامية أو الإعلانية، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.
وقالت إدارة النصر في بيان إعلامي إن الإدارة القانونية في النادي ستلاحق كل من تعدى على ملكية النادي الفكرية واستخدامها في أغراض تجارية أو غير تجارية من خلال استغلال اسم وشعار النادي في الإعلانات الدعائية أو الحملات التسويقية أو استخدام الشعار في أي منتجات تجارية دون الحصول على موافقة خطية من إدارة النادي.
وأضاف البيان أن هذا الرصد سيتضمن جميع الجهات والأفراد المتعدين على حقوق المواد الإعلامية الصادرة من المركز الإعلامي كالصور ومقاطع الفيديو الحاملة للعلامة التجارية للنادي واستخدامها لأغراض إعلامية أو خلافها دون الإشارة إلى المصدر أو بإزالة شعار النادي الموجود عليها.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
09:07 PM
القرار يشمل جميع الجهات والأفراد
أكدت إدارة نادي النصر أنها ستقوم برصد التعديات التي قد تقع على النادي أو منتجاته أو علامته التجارية أو منسوبيه في مختلف المنصات الإعلامية أو الإعلانية، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.
وقالت إدارة النصر في بيان إعلامي إن الإدارة القانونية في النادي ستلاحق كل من تعدى على ملكية النادي الفكرية واستخدامها في أغراض تجارية أو غير تجارية من خلال استغلال اسم وشعار النادي في الإعلانات الدعائية أو الحملات التسويقية أو استخدام الشعار في أي منتجات تجارية دون الحصول على موافقة خطية من إدارة النادي.
وأضاف البيان أن هذا الرصد سيتضمن جميع الجهات والأفراد المتعدين على حقوق المواد الإعلامية الصادرة من المركز الإعلامي كالصور ومقاطع الفيديو الحاملة للعلامة التجارية للنادي واستخدامها لأغراض إعلامية أو خلافها دون الإشارة إلى المصدر أو بإزالة شعار النادي الموجود عليها.
، النصر يهدد بملاحقة المعتدين على منسوبيه وحقوقه الفكرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يهدد بملاحقة المعتدين على منسوبيه وحقوقه الفكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.