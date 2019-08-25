، تأهُّل السعوديَّيْن "السبيعي" و"الياسين" لبطولة العالم لألعاب القوى ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تأهَّل العداء السعودي فهاد السبيعي لبطولة العالم لألعاب القوى للكبار 2019 بعد أن حقَّق الرقم التأهيلي للبطولة في سباق 200م بزمن 20:39 ثانية، وذلك ضمن لقاء أرزمانو في العاصمة الأوزبكية "طشقند".
فيما حجز العداء السعودي مازن الياسين بطاقة التأهل لبطولة العالم بعد أن حقق الرقم التأهيلي للبطولة بفوزه بالمركز الأول في سباق 400م بزمن 45.28 ثانية الذي أُقيم في باكستان.
تأهُّل السعوديَّيْن "السبيعي" و"الياسين" لبطولة العالم لألعاب القوىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-25
تأهَّل العداء السعودي فهاد السبيعي لبطولة العالم لألعاب القوى للكبار 2019 بعد أن حقَّق الرقم التأهيلي للبطولة في سباق 200م بزمن 20:39 ثانية، وذلك ضمن لقاء أرزمانو في العاصمة الأوزبكية "طشقند".
فيما حجز العداء السعودي مازن الياسين بطاقة التأهل لبطولة العالم بعد أن حقق الرقم التأهيلي للبطولة بفوزه بالمركز الأول في سباق 400م بزمن 45.28 ثانية الذي أُقيم في باكستان.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
09:05 PM
تأهَّل العداء السعودي فهاد السبيعي لبطولة العالم لألعاب القوى للكبار 2019 بعد أن حقَّق الرقم التأهيلي للبطولة في سباق 200م بزمن 20:39 ثانية، وذلك ضمن لقاء أرزمانو في العاصمة الأوزبكية "طشقند".
فيما حجز العداء السعودي مازن الياسين بطاقة التأهل لبطولة العالم بعد أن حقق الرقم التأهيلي للبطولة بفوزه بالمركز الأول في سباق 400م بزمن 45.28 ثانية الذي أُقيم في باكستان.
، تأهُّل السعوديَّيْن "السبيعي" و"الياسين" لبطولة العالم لألعاب القوى ،
المصدر : الخليج 365
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