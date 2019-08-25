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محمد بن مسعود - الدمام - أبدى مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" سعادته بعد مرور عام على احترافه بنادي الهلال السعودي.
وكتب "قوميز" عبر حسابه في "تويتر" باللغة العربية: "لقد مرّ عام منذ أن انضممت إلى النادي.. لقد اكتشفت بلدًا رائعًا"،
ووقّع التغريدة بكلمة: "أسدكم المخلص".
الجدير بالذكر أن "قوميز" أشاد بالدعم الذي يجده من زملائه في الهلال أو حتى الأشخاص الذين يلتقيهم خارج النادي.
كما أشاد ببلد الضيافة والكرم من خلال التغريدة، ويعني بذلك المملكة العربية السعودية.
يذكر أن الفرنسي "قوميز" وقع مع الهلال لمدة عامين، قادمًا من جالطة سراي التركي.
"قوميز" يكتب لجماهير الهلال باللغة العربية: "لقد اكتشفت بلدًا رائعًا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-25
أبدى مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" سعادته بعد مرور عام على احترافه بنادي الهلال السعودي.
وكتب "قوميز" عبر حسابه في "تويتر" باللغة العربية: "لقد مرّ عام منذ أن انضممت إلى النادي.. لقد اكتشفت بلدًا رائعًا"،
ووقّع التغريدة بكلمة: "أسدكم المخلص".
الجدير بالذكر أن "قوميز" أشاد بالدعم الذي يجده من زملائه في الهلال أو حتى الأشخاص الذين يلتقيهم خارج النادي.
كما أشاد ببلد الضيافة والكرم من خلال التغريدة، ويعني بذلك المملكة العربية السعودية.
يذكر أن الفرنسي "قوميز" وقع مع الهلال لمدة عامين، قادمًا من جالطة سراي التركي.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
08:27 PM
أبدى مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" سعادته بعد مرور عام على احترافه بنادي الهلال السعودي.
وكتب "قوميز" عبر حسابه في "تويتر" باللغة العربية: "لقد مرّ عام منذ أن انضممت إلى النادي.. لقد اكتشفت بلدًا رائعًا"،
ووقّع التغريدة بكلمة: "أسدكم المخلص".
الجدير بالذكر أن "قوميز" أشاد بالدعم الذي يجده من زملائه في الهلال أو حتى الأشخاص الذين يلتقيهم خارج النادي.
كما أشاد ببلد الضيافة والكرم من خلال التغريدة، ويعني بذلك المملكة العربية السعودية.
يذكر أن الفرنسي "قوميز" وقع مع الهلال لمدة عامين، قادمًا من جالطة سراي التركي.
، "قوميز" يكتب لجماهير الهلال باللغة العربية: "لقد اكتشفت بلدًا رائعًا" ،
المصدر : الخليج 365
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