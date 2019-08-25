دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الهلال الأحمر» تكشف قيمة غرامة ملاحقة سيارة الإسعاف

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مخاطر ملاحقة سيارة الإسعاف، والعقوبة التي تُطبق حال ارتكاب هذه المخالفة.

وقالت الهيئة في «إنفوجراف»، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ مخاطر ملاحقة سيارة الإسعاف تتمثّل في احتمالية وقوع حادث بسبب التوقُّف المتكرّر لسيارة الإسعاف، كما أنّ وقوع الحادث يعني تعطيل المسعفين وتأخير إنقاذ المصابين، وقد يتسبّب الحادث في إصابة المسعفين والسيارات التي خلفها.

وأضافت «الهلال الأحمر» أنّ قيمة مخالفة ملاحقة سيارة الإسعاف تصل إلى 900 ريال، مطالبةً بمنح أولوية المرور دائمًا لسيارة الإسعاف لتسهيل عمل المسعفين وإنقاذ الحالات.

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