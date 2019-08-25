تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة من محادثة لشقيق السعودية المختطفة “عبير العنزي” في تركيا تضمنت رسالة تهديد من “العصابة” التي تخطفها منذ 12 يوماً كاملة.
وجاء في الرسالة تهديداً من قبل الخاطفين مؤكدين على أن “عبير” بين أيديهم قائلين: “لأمانه بخير وبيد امينه ، نحني شايفين وعارفين كل شي، لا تلعب بديلك من شان ما قصو ، وانتظر اتصالنا”.
وأظهرت الصورة رسالة أخرى قالوا فيها “واذا حتضلو هيكيا منعرف نتصرف وحتكون اخر تواصل هلق، ب خوديه حتكون اخر مره”.
فيما طلب شقيق المختطفة في رسالة مقتضبة كما يظهر في الصورة المتداولة، أن يرسل له الخاطف صورة لشقيقته للتأكد من أنها لا تزال موجودة لديه بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أول صورة لرسالة التهديد التي تلقاها شقيق المختفية عبير في إسطنبول من مجهولين زعموا باختطافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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