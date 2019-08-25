السعودية اليوم / مكتب تعليم الداير ينظم غدًا ملتقى قيادات العمل التربوي



الداير بني مالك 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

ينظم مكتب التعليم بمحافظة الداير بني مالك غدًا ، ملتقى قيادات العمل التربوي ، بحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة ، بهدف رفع مستوى العمل التربوي بمكتب التعليم ومدارس الحد الجنوبي بالداير .

ويتضمن الملتقى جلسات متخصصة عن مرتكزات إدارة التعليم للعام الدراسي 1440/ 1441هـ ، ودور القيادة المدرسية في رفع مستوى التحصيل الدراسي ، ومنظومة الأداء الإشرافي والمدرسي ، إلى جانب دور القيادة المدرسية في معالجة الفاقد التعليمي بمدارس الحد الجنوبي، وكذلك مناقشة الأدوار المشتركة بين قائد المدرسة والإرشاد الطلابي في توجيه السلوك وأثره في تحسين مستوى التحصيل الدراسي .

// انتهى //

20:28ت م

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