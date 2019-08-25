السعودية اليوم / مقتل وجرح 3 من عناصر" الحشد الشعبي" في هجوم شنته طائرتان مسيرتان مجهولتان بغرب العراق



بغداد 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

لقي اثنان من عناصر"الحشد الشعبي" مصرعهما , فيما اصيب ثالث بجروح, في هجوم نفذته طائرتان مسيرتان مجهولتان في محافظة الأنبار غرب العراق اليوم.

وافاد مصدر امني محلي بان القتيلين والجريح منسوبون للواء 45 التابع لـ"الحشد الشعبي", وان الطائرتين المسيرتين المجهولتين استهدفتا نقطة تابعة للواء المذكور الموجود في منطقة القائم بقاطع عمليات الأنبار قرب الحدود العراقية - السورية، موضحًا ان الهجوم اسفر ايضًا عن احتراق عجلتين تابعتين للحشد المذكور.

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19:47ت م

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