السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في محافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

تقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية على مدى أسبوعين بتقديم خدماتها للنساء في محافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة ابتداءً من اليوم الأحد, وذلك ضمن إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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19:35ت م

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