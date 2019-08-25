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اللواء الثبيتي يفتتح ورشة القانون الدولي الإنساني
متابعات الخليج 365 - الطائف
تحت رعاية قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز افتتح قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن وادع الثبيتي صباح اليوم ورشة عمل بعنوان القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك بحضور المختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كالنيابة العامة، وجمعية الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف بالتعاون مع شركة برهان المعرفة والتي تستهدف العاملين بالقطاع العسكري والمشاركين بالعمليات العسكرية في مختلف التخصصات والرتب من الضباط والأفراد.
جدير بالذكر أن عقد ورشة العمل في القانون الدولي الإنساني تأتي في إطار التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واستمرار لعقد الدورات التخصصية وورش العمل في هذا الجانب لمنسوبيها المشاركين بالعمليات العسكرية.
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