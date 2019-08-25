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فيديو.. بردية الواديين بعد أمطار الأحد
متابعات الخليج 365 - جازان
هطلت اليوم أمطار غزيرة على عدد من مدن ومناطق المملكة، اليوم الأحد شملت مركز الواديين في منطقة جازان حيث تساقطت حبات البرد والثلوج بكثافة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول.
وشمل التنبيه مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، بمشيئة الله.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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