رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية يستقبل الجبير

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، في مقر إقامته بقصر الضيافة بجدة اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش زيارة فخامته للمملكة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الأفغانية. حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق لفخامته، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي. كما حضرها من الجانب الأفغاني، مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.

استقبل رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، في مقر إقامته بقصر الضيافة بجدة اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك على هامش زيارة فخامته للمملكة. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الأفغانية. حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق لفخامته، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي. كما حضرها من الجانب الأفغاني، مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.

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