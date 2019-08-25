شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ملاحقة سيارات الإسعاف مخالفة.. وهذه قيمتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نبهت هيئة الهلال الأحمر السعودي من مخاطر ملاحقة قائدي المركبات لسيارات الإسعاف، موضحة عدة مخاطر قد تنجم عن ذلك، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة ملاحقة سيارة الإسعاف تصل إلى 900 ريال.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر عبر منشور في حسابها بـ«تويتر» أمس (السبت)، وأعاد تغريدها «المرور السعودي» أن المخاطر هي: احتمالية وقوع حادث بسبب التوقف المتكرر لسيارة الإسعاف، وقوع الحادث يعني تعطيل المسعفين وتأخير إنقاذ المصابين، قد يتسبب الحادث في إصابة المسعفين والسيارات التي خلفهم.

ودعت الهيئة قائدي المركبات إلى منح أولوية المرور دائما لسيارات الإسعاف لتسهيل عمل المسعفين وإنقاذ الحالات.