قوقل تجتمع بناشري فيديوهات يوتيوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ برلين

بعد عام ونصف العام من الانتظار أعلنت شركة خدمات الانترنت الأمريكية العملاقة «قوقل» مالكة موقع نشر ملفات الفيديو «يوتيوب» موافقتها على الاجتماع مع ممثلي «نقابة ناشري فيديوهات يوتيوب»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتفاوض مع النقابة على مطالبها.

وقال متحدث باسم يوتيوب «إن الشركة شرحت للنقابة تفاصيل ما يفعله يوتيوب بالنسبة للشفافية ودعم ناشري فيديوهات يوتيوب. لكننا أوضحنا أننا لن نتفاوض على مطالبهم».