تطبيق لاستخلاص المعلومات المهمة من الأبحاث العلمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سان فرانسيسكو

كثيرا ما تحتوي الأبحاث والمقالات العلمية والأكاديمية على سرد لاكتشافات ونظريات علمية مختلفة تتعلق بشتى مجالات العلوم، ولكن معظم هذه الوثائق يكتب بلغة علمية متخصصة يصعب على غير المتخصصين فهمها أو استيعابها.

وفي هذا السياق، ابتكر فريق من الباحثين بجامعة تكساس الأمريكية تطبيقا الكترونيا يمكنه استخلاص المعلومات المهمة من الدراسات البحثية، من أجل تقديم تعريفات واضحة للمصطلحات العلمية تتيح للقارئ غير المتخصص فهم المادة العلمية، دون الحاجة للاستعانة بطرف متخصص.

وقال الباحث وي جيا تشو، رئيس فريق الدراسة من جامعة تكساس«يهدف المشروع إلى تحسين القدرة على قراءة المقالات التي تنشر في الدوريات العلمية»، مؤكدا أن هذا التطبيق الالكتروني هو نتاج مجهود مشترك قام به باحثون في مجال الكمبيوتر والطبيعة الحيوية والصحافة، بغرض تطوير خدمة الكترونية يمكنها رصد المواد العلمية وتطويعها في صورة تصلح للنشر في وسائل الإعلام».