نمور برية تقتل شخصين خلال 4 أيام في نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن مسؤولو الحياة البرية في نيبال عن مقتل سبعيني في هجوم لنمر بري أمس بالقرب من حديقة وطنية جنوب غرب نيبال، في ثاني حادث يسفر عن مقتل إنسان خلال أربعة أيام.

وقال أشوك بهانداري، مراقب بمتنزه بارديا الوطني إن الرجل كان يطعم الخنازير خارج منزله في وقت مبكر عندما انقض عليه نمر بري.

وكان نمر بري قتل امرأة كانت تعمل بمزرعتها قرب الحديقة نفسها الخميس الماضي.

وقال بهانداري إن مسؤولي الحياة البرية تتبعون تحركات النمور بالمنطقة.