وقاية.. حملة رقابية صحية لـ60 يوما في الجبيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت بلدية محافظة الجبيل حملة رقابية صحية مكثفة بعنوان «وقاية»، وتستمر لمدة 60 يوما، حيث تأتي ضمن الأعمال الرقابية بالتزامن مع دخول العام الهجري الجديد 1441.

واعتمد رئيس البلدية المهندس نايف الدويش خطة الحملة الرقابية الشاملة التي أعدتها إدارته استعدادا لاستقبال العام الجديد، المعتمدة على البرامج الرقابية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، إضافة إلى جولاتها الرقابية على محلات المواد الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة؛ للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الصحية واستيفائهم شروط الصحة العامة، وللتأكد من سلامة المعروضات من المواد الغذائية وطرق تداولها وحفظها وطهيها وتحضيرها.

وأشار إلى أن البلدية نفذت خلال ذي القعدة وذي الحجة الماضيين جولات تفتيشية، نتج عنها رصد مخالفات وتوجيه إنذارات لبعض المنشآت التجارية وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتأهيل عدد من المنشآت الصحية، إضافة إلى إغلاق منشآت مخالفة.

وأكد الدويش حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي ينفذها المراقبون ميدانيا للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، لافتا إلى أن الإجراءات النظامية والعقوبات ستطبق بحق المخالفين. ودعا المواطنين للتعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للاشتراطات الصحية والمعايير البلدية.

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البلدية نفذت خلال الشهرين الماضيين:

1721 جولة تفتيشية

510 مخالفات رصدتها

381 إنذارا

754 كجم مواد غذائية فاسدة أتلفت

88 منشأة مخالفة أغلقت