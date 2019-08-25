القبض على وافد سرق جوالات وأجهزة قيمتها 360 ألف ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على وافد من جنسية عربية في العقد الخامس من العمر تسلل إلى مجمعين تجاريين للاتصالات واستولى على مجموعة من الجوالات والأجهزة الذكية تقدر قيمتها بـ 360 ألف ريال، فيما جرى التحفظ على 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرياض في بيان أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على مقيم «مغربي الجنسية»، وذلك بعد توفر الدلائل على تسلله إلى مجمعين تجاريين للاتصالات، أحدهما بحي اليرموك شرق العاصمة الرياض، والآخر بحي الياسمين شمال العاصمة، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية الالكترونية، وأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.