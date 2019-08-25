تسليم باعة جائلين في المسفلة لجهات الاختصاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تمكنت جولات رقابية نفذتها فرق بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، من القبض على باعة جائلين مخالفين في المواقع التي يستغلونها للبيع من خلالها، وذلك ضمن نطاق البلدية.

وسلمت الفرق الرقابية العمالة المخالفة للجهات المختصة لإتخاذ اللازم.

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وعلى نطاق بلدية العمرة الفرعية وضمن حملة الرقابة البلدية على المطاعم أسفر عنها مصادرة وإتلاف 20 كيلو لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

فيما أسفر عن حملة رقابية على نطاق بلدية المعابدة الفرعية على الملاحم بهدف التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، ضبط مخالفات عدة جرى على إثرها مصادرة أدوات محظورة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

إلى ذلك، ألزمت بلدية الشوقية الفرعية ملاك المباني التي قيد الإنشاء والترميم بنقل مخلفات البناء والتعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بتجميع مخلفات البناء، مع إلزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى.