مقاه غير مرخصة تخلط الجراك بنشارة الخشب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في حين عمدت بعض مقاهي الشيشة والمعسل إلى خلط الجراك بمواد ضارة مثل نشارة الخشب لزيادة كميته ومضاعفة الربح، قادت جولات ميدانية نفذتها فرق وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى ضبط هذه المحلات وكشف المخالفات التي تتبع داخلها.

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وأوضح المتحدث الرسمي بالوزارة عبدالرحمن الحسين لـ «مكة» أن المقاهي التي ضبطت وهي تخلط التبغ بمواد ضارة جميعها غير مرخصة، ومن خلال الفرق الميدانية التابعة للوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ نفذت حملات متعددة خلال الفترة الماضية في جميع مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات.

وأضاف أن مقاهي الشيشة غير المرخصة تعمد إلى خلط الجراك ببعض المواد لزيادة الكمية، وبالتالي جني عائدات ربحية أكثر، لافتا إلى أن الجولات مستمرة على جميع المقاهي لضبط تلك المخالفات والحد منها.

المخالفات المضبوطة: