7 آلاف خدمة للمستفيدات بجزائية جدة خلال 59 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أثمر تمكين المرأة من العمل في المرافق العدلية، عددا من المنجزات خلال فترة وجيزة، حيث قدمت موظفات القسم النسائي بالمحكمة الجزائية في جدة خلال 59 يوما منذ إنشائه نحو 7000 خدمة للمستفيدات ما بين تدقيق المعاملات والتحقق من طلبات القضايا وتدقيق صحائف الدعوى والإحالات، إضافة إلى توعية المستفيدات بحقوقهن وغيرها من الخدمات.

واستقبل القسم خلال هذه الفترة عددا من المستفيدات قدمت لهن الخدمات اللازمة، إضافة إلى توعيتهن وتبصيرهن بحقوقهن وبكيفية الاستفادة من الخدمات الالكترونية للوزارة، كما أنجز خدمات تتعلق بالاستعلام واستقبال طلبات القضايا، وتدقيق صحائف الدعوى.

وتضم الإدارة النسائية بالمحكمة أقساما عدة هي قسم الاستقبال والاستعلامات، والتحقق من صفة المستفيدة والاستعلام عن حركة المعاملات وتقييد الطلبات والرد على الاستفسارات، وقسم صحائف الدعوى وهو القسم المعني باستقبال الدعاوى وتقييدها وتدقيقها، واستقبال الطلبات الكترونيا من خلال ناجز والتأكد منها قبل إحالتها للأقسام المختصة في المحكمة، إضافة إلى قسم تدقيق المعاملات، وقسم العلاقات العامة والسكرتارية.

Advertisements

يشار إلى أن وزارة العدل مكنت المرأة أخيرا من ممارسة عدد من الأعمال العدلية في القطاع، سواء كموظفات في المحاكم أو محاميات أو موثقات يمارسن مهام كتاب العدل في إفراغ العقارات وتوثيق العقود والوكالات في أروقة الوزارة ومرافقها العدلية، بعد توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بفتح مجال عمل المرأة في المرافق العدلية، كما حمل الهيكل الجديد للوزارة الذي توج بموافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى.

خدمات قدمها القسم النسائي

توعية المستفيدات بحقوقهن

تدقيق المعاملات

التحقق من طلبات القضايا

1350إجمالي المعاملات التي عملت الموظفات على تدقيقها

3200 خدمة فيما يخص الاستعلام واستقبال طلبات القضايا

2500 مستفيدة قدمت لهن الخدمات