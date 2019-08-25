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محمد بن مسعود - الدمام - فُجِع مدير العلاقات العامة بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض، فواز بن سليمان الحربي، بوفاة شقيقه "غالب"، بعد معاناته مع المرض - غفر الله له -.
وستُؤدى الصلاة على "الحربي" عصر يوم غدٍ الاثنين، في جامع الراجحي بالرياض، بينما الدفن واستقبال المعزين في مقبرة النسيم.
"الخليج 365" تتقدّم بالتعازي والمواساة للزميل "الحربي"، وتسأل الله أن يغفر لفقيدهم ويتجاوز عنه، وأن يُلهمهم صبره وسلوانه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 07:11 PM
فُجِع مدير العلاقات العامة بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض، فواز بن سليمان الحربي، بوفاة شقيقه "غالب"، بعد معاناته مع المرض - غفر الله له -.
وستُؤدى الصلاة على "الحربي" عصر يوم غدٍ الاثنين، في جامع الراجحي بالرياض، بينما الدفن واستقبال المعزين في مقبرة النسيم.
"الخليج 365" تتقدّم بالتعازي والمواساة للزميل "الحربي"، وتسأل الله أن يغفر لفقيدهم ويتجاوز عنه، وأن يُلهمهم صبره وسلوانه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
، "الحربي" يُفجع بوفاة شقيقه "غالب" ،
المصدر : الخليج 365
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