تطبيق رحلة لتسهيل السفر في السعودية هو حديث المغردين اليوم على تويتر

يتحدث اليوم الكثير من مغردي تويتر في السعودية عن تطبيق جديد انتشر بقوة خلال الفترة الماضية باسم تطبيق رحلة، هذا التطبيق يختص بالسعوديين فقط، أو تحديدا كل من هو على أرض المملكة السعودية، الفكرة الأصلية لتطبيق رحلة هو تسهيل السفر بين المواطنين المسافرين لنفس البلد، وقد انتشر على تويتر في السعودية اليوم هاشتاج بعنوان تطبيق رحلة تحدث فيه المغردون عن هذا التطبيق الجديد، وعن المميزات التي يقدمها لجميع المسافرين في كل أرجاء المملكة السعودية.

تطبيق رحلة في السعودية

يعمل تطبيق رحلة على فكرة مشاركة رحلة السفر بين المسافرين حيث يقوم كل مشترك بعرض بيانات الرحلة التي سيقوم بها، ويتواصل الراغبين في القيام بهذه الرحلة مع صاحب المركبة للمشاركة في كل تكاليف هذه الرحلة، وبالتالي يتم تقليل عدد السيارات في الشوارع، وتتم مشاركة كل تكاليف الرحلة بين كل المسافرين من خلال تطبيق رحلة.

تطبيق رحلة متاح لكل السعوديين على جوجل بلاي، ومتجر ابل ستور، يمكنكم تحميل تطبيق رحلة مجانا من خلال الموقع الرسمي لتطبيق رحلة ومشاركة كل بيانات الرحلة المسافرين فيها لكي يتم السفر بأقل تكلفة للجميع، ومن المتوقع أن يلقى هذا التطبيق إعجاب الكثير من مغردي تويتر نظرا لأنه يوفر الكثير من التكلفة للجميع لان فكرة مشاركة الرحلة رائعة، وجديدة في المجتمع السعودي، وقد ظهر ذلك بالفعل من خلال تعليقات المستخدمين على التشغيل التجريبي لتطبيق رحلة.