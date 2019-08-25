دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «التقاعد» تودع معاشات وبدل غلاء أغسطس أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، إيداع معاشات شهر أغسطس 2019م وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد. ونشرت مؤسسة التقاعد -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- «إنفو جراف» أوضحت من خلاله أنه للتأكد من إيداع المعاشات يتم عبر الخطوات التالية: أولًا: التأكد من الحساب لدى البنك، ثانيًّا: الاتصال على مركز الاتصال عبر الأرقام التالية (8001248889 – 920014000)، ثالثًا: الاستفسار عبر البريد الإلكتروني بالضغط هنا. رابعًا: عبر خدمة العناية بالعملاء عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

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