تفاصيل سبب وفاة الامير حمود العبيد الرشيد

توفي، مساء اليوم الاحد، الخامس والعشرين من ذي الحجة 1440 هجري الامير حمود العبيد الرشيد بحسب ما أكدته وسائل إعلام في المملكة العربية السعودية.

وستقام صلاة الجنازة على حمود العبيد الرشيد غداً الاثنين بعد صلاة العصر ٢٥-١٢- ١٤٤٠ الموافق ٢٦ - ٨ - ٢٠١٩ في جامع الملك خالد (ام الحمام) فيما سيتم الدفن في مقبرة عرقة، بحسب مقربين منه.

والأمير حمود العبيد العلي الرشيد الجعفري الشمري، ابن الأمير عبيد الرشيد الذي أسس مع أخيه عبد الله دولة شمر لأمارة آل رشيد في حائل والجزيرة العربية، ساند الأمير محمد العبدالله الرشيد في الحكم وكان ساعده الأيمن، والدته الأميرة عبطاء بنت هندي القويعي.

وأثار خبر وفاة حمود العبيد الرشيد اليوم حزنا عميقا لدى معارفه والمقربين منه في المملكة العربية السعودية، حيث غردوا عبر حسابتهم عن وفاته داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر لأهله وعائلته.