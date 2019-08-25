تفاصيل القبض على لص خلال ساعة واحدة فقط من سرقة مركبة لكزس بالعقيق

تمكن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة من القبض على سارق مركبة من نوع لكزس من أحد الأسواق بالمحافظة خلال ساعة واحدة من قيام اللص بسرقتها.

وقالت مصادر بحسب “سبق” إن الجهات الأمنية بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة ورد لها بلاغ عن سرقة سيارة من نوع جيب لكزس داخل المحافظة، وأن السارق اتجه بها إلى جهة غير معروفة؛ فتم تمرير البلاغ لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أنه بفضل من الله ، ثم بجهود رجال الأمن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق، تم القبض على المركبة وسارقها ومعاونه خلال ساعة من تمرير البلاغ.