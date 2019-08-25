تفاصيل مباحثات رئيس منظمة الحج الإيرانية مع الوزير «بنتن»

بحث وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الأحد، عدد من الموضوعات المتعلقة بالحجاج الإيرانيين، مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور على رضا حسين رشيديان، والذي أشاد بنجاح موسم الحج.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج والعمرة، في مكتبه بمكة المكرمة، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية والوفد المرافق له.
وجرى -خلال الاستقبال- بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.
من جانبه، نوّه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان بالخدمات المقدمة لحجاج بلاده، مقدمًا التهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.
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