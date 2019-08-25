761 ذخيرة حية مضبوطة خلال أسبوع

تمكنت دوريات الأمن بمختلف مناطق المملكة من ضبط 761 ذخيرة حية، خلال الفترة من 12-17/ إلى 23 /12 /1440، إضافة إلى عددٍ مختلف من الأسلحة والبنادق بمختلف أنواعها، فيما بلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 10223 قضيةً.



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