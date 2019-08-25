5.7 ملايين ريال حقوق عمالية مستردة بالخبر

أنهى مكتب العمل بالخبر 134 دعوة لعمال من جنسيات آسيوية أدت لاسترداد 5.7 ملايين ريال من حقوقهم المالية من قبل إدارة التسوية الودية خلال إجازة عيد الأضحى، حيث استطاع المحققون إنهاء الدعاوى المقدمة من العمالة بالصلح والتراضي من كلا الطرفين. وتنوعت جنسيات العمالة بين الهندية والنيبالية، الباكستانية، السيرلانكية والبنجلاديشية، حيث كان النصيب الأكبر من مبالغ التسوية للعمالة الهندية بإجمالي مبالغ وصلت إلى أكثر من 4.5 ملايين ريال، وتوزع باقي المبلغ بين الجنسيات الأخرى. الجدير بالذكر أن جميع العمالة تعمل لدى منشأة واحدة قد تعثرت وامتنعت عن صرف مستحقات العاملين بها لعدة أسباب. وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي، حرص إدارة التسوية الودية وإدارة المكتب على إنهاء جميع قضايا العمالة في أسرع وقت ممكن، وذلك حسب توجيهات ومتابعة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، وكذلك وفق توجيهات الوزارة.



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