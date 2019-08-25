السعودية اليوم / المجلس البلدي بظهران الجنوب يعقد جلسته العادية



ظهران الجنوب 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس ناجي سالم الوادعي, وبحضور رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف وأعضاء المجلس, وذلك في مقر بلدية المحافظة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله, كما أقر المجلس تنفيذ ورشة "أصدقاء البيئة" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

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18:44ت م

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