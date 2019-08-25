السعودية اليوم / إيقاف 49 مهاجرًا غير شرعي وتدمير مخبأ للإرهابيين وثلاث قنابل تقليدية الصنع بالجزائر



الجزائر 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

أوقف حرس الشواطئ الجزائري 49 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بمدن عنابة وتلمسان وعين قزام، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم.

وأوضح البيان، أن تسعة من المهاجرين كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، بشواطئ محافظة عنابة.

وأضاف من جهة أخرى، دمرت عناصر الجيش مخبأ للإرهابيين، وثلاث قنابل تقليدية الصنع، بعد كشفها بمحافظة جيجل.

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18:25ت م

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