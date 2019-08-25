السعودية اليوم / قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي يفتتح ورشة عمل بعنوان "القانون الدولي الإنساني"



الطائف 24 ذو الحجة 1440هـ الموافق 25 أغسطس 2019م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة للتحالف، افتتح قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن محمد بن وادع الثبيتي في الطائف اليوم ورشة عمل بعنوان (القانون الدولي الإنساني)، بحضور عدد من المختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كالنيابة العامة، وجمعية الهلال الأحمر السعودي.

وتستهدف ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع "شركة برهان المعرفة"، العاملين بالقطاع العسكري والمشاركين بالعمليات العسكرية في مختلف التخصصات والرتب من الضباط والأفراد.

وتأتي الورشة في إطار التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف في تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واستمرار لعقد الدورات التخصصية وورش العمل في هذا الجانب لمنسوبيها المشاركين بالعمليات العسكرية.

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18:20ت م

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