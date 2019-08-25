السعودية اليوم / الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل مدير جامعة حائل ووكلاء الجامعة



حائل 24 ذو الحجة 1440هالموافق 25 أغسطس 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ووكلاء الجامعة .

وفي مستهل اللقاء نوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - للتعليم وللجامعات في مناطق المملكة , مثنياً على الدور الذي تقوم به جامعة حائل وعلى أنشطتها في خدمة المجتمع .

من جهته قدم مدير جامعة حائل تقريراً عن برامج القبول بالجامعة لهذا العام , مشتملاً على أعداد المقبولين والمقبولات من الملتحقين للدراسة فيها مؤكداً تكامل الاستعدادات لاستقبالهم .

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18:08ت م

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